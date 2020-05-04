العارضة.. ضَبْط مصنع مخالف لصنع شرائح "السمبوسة" تديره عمالة وافدة

أكثر من 1.5 طن من الرقائق والعجين المجهزة وسط غرف عشوائية

أسفرت الرقابة الصحية المكثفة من بلدية محافظة العارضة التابعة لأمانة منطقة جازان عن ضبط مصنع لصنع رقائق وعجين شرائح السمبوسة، تديره عمالة وافدة.

وتفصيلاً، ‏‎صادرت بلدية محافظة العارضة أكثر من طن ونصف الطن من الرقائق والعجين المجهز لشرائح السمبوسة في موقع مخالف للاشتراطات الصحية وسط غرف عشوائية.

وضبطت "البلدية" بحوزة العمالة المخالفة في الموقع مئات الكروت المطبوعة باسم المصنع، وآلة لكتابة تاريخ الصلاحية لإيهام المستهلك.

وتمت مصادرة العجين والرقائق وجميع المعدات والأجهزة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.