ارتفاع مصابي "كورونا" في روسيا إلى 658 حالة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.فيروس كورونا الجديد روسيا
الإصابات سجّلت في 55 منطقة وإقليمًا بالبلاد
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.