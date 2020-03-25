ارتفاع مصابي "كورونا" في روسيا إلى 658 حالة

الإصابات سجّلت في 55 منطقة وإقليمًا بالبلاد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.