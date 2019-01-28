أمانة جدة تدعو للتصويت واختيار أجمل تصميم لمجسم السمكة

ضمن أربعة تصاميم ترشحت في مسابقة "جمّل مدينتك"

استعرضت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي "تويتر" أمس أربعة تصاميم مقترحة لتطوير مجسم ومنطقة بحيرة السمكة، وذلك عقب ترشيحها للمرحلة الأخيرة ضمن مسابقة "جمّل مدينتك" لإعادة تصميم مجسم السمكة بأبحر، والتي أطلقتها الأمانة منتصف محرم الماضي لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين، حيث دعت الأمانة السكان لاختيار التصميم الهندسي الأجمل خلال فترة التصويت المحددة.

وجرى ترشيح أفضل التصاميم المقترحة من إجمالي 21 عملاً مشاركاً استعرضها الطلاب المتسابقون أمام لجنة تقييم متخصصة بمقر أمانة جدة الشهر الماضي، فيما لقي التصويت منذ إطلاقه يوم أمس الأحد على حساب الأمانة في "تويتر" تفاعلاً إيجابياً من السكان، حيث تجاوز عدد المشاركين حتى لحظة إعداد الخبر حاجز الـ25 ألف صوت.

يُذكر أن أمانة محافظة جدة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تسهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، وإعطاء جمالية للعروس.