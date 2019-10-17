الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.رئيس دولة فلسطين محمود عباس
"محمد بن عبدالرحمن" كان في وداعه
غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.