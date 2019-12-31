لماذا فرح سكان إيطاليا بوصول الحيتان القاتلة إلى شواطئهم؟

بعد رحلة هي الأولى من نوعها.. و"حوتٌ أم" حاولت حمل صغيرها الميت

رُصدت ثلاثة حيتان قاتلة في منطقة بحرية تفصل بين شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية بالبحر المتوسط؛ في أول رؤية من هذا القبيل في مضايق صغيرة.

وحسب وكالة "رويترز"، يعتقد علماء الأحياء البحرية، أنها نفس المجموعة التي جاءت أصلًا من أيسلندا، وشوهدت قبالة ساحل شمال غرب إيطاليا في وقت سابق من الشهر الحالي.

أفضل شيء في حياتي

ورأى صياد يدعى سيمون فارتولي (25 عامًا) زعانف الحيتان القاتلة تخرج من الماء يوم الجمعة، وصوّرها وهي تسبح إلى جانب قاربه.

وقال فارتولي لتلفزيون وكالة "رويترز"، أمس الاثنين: "تقدمت الحيتان حتى كدنا نلمسها... وجودها هنا في مضيق ميسينا أفضل شيء في حياتي".

وعلى النقيض قال جيانماركو أرينا، الذي كان بصحبة "فارتولي" عندما شاهدا الثدييات الضخمة: إنه شعر "بخوف شديد... حجم الحيوان ضِعف حجم قاربي".

سافرت 5200 كيلومتر

ووصلت مجموعة من خمسة حيتان قاتلة، من نوع أوركا، قبالة ميناء جنوة في شمال إيطاليا، أوائل شهر ديسمبر، وسرعان ما حدد علماء الأحياء البحرية أنها قادمة من أيسلندا على بُعد أكثر من 5200 كيلومتر.

وقالت جمعية حراس حيتان أوركا في أيسلندا: "هذا أول تسجيل على الإطلاق لهجرة حيتان أوركا بين أيسلندا وإيطاليا في تاريخ أبحاث الحيتان القاتلة. نعتقد أن الهجرة لمسافة تزيد على 5200 كيلومتر من أطول طرق الهجرة المسجلة على الإطلاق في العالم".

الأم حملت صغيرها الميت

وضمت المجموعةُ عِجلَ حوتٍ (حوت صغير) يُعتقد أن عمره نحو عام، نفق في البحر قبالة جنوة. وأظهرت لقطات مصورة نشرها خفر السواحل، الحوتَ الأُمّ وهي تحاول حمل صغيرها النافق قبل أن تتخلى أخيرًا عن جيفته بعد عدة أيام.

وقالت كلارا موناكو، وهي عالمة أحياء بحرية والمديرة العلمية لجمعية ماريكامب: "هناك احتمال كبير أن تكون حيتان أوركا التي رُصدت في ميسينا هي نفسها التي رُصدت في جنوة؛ لكننا نحتاج بعض الصور الواضحة لنتيقن".