برًّا وبحرًا.. كولومبيا تغلق حدودها كاملة لمواجهة كورونا

للحد من تفشي الوباء.. سيُسمح بدخول وخروج المنتجات فقط

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، اليوم، أن بلاده ستغلق كل حدودها البرية والبحرية والنهرية؛ اعتبارًا من 17 مارس حتى 30 مايو؛ وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال "دوكي" في تصريح له: "لقد أمرت بأن يتم اعتبارًا من منتصف الليل إغلاق كل الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد، من 17 مارس 2020 ولغاية 30 مايو المقبل".

وأضاف أن الإجراء سيشمل "كل المواطنين والأجانب، وأن الاستثناء الوحيد سيكون لعبور البضائع؛ إذ سيُسمح بدخول وخروج المنتجات عن طريق النقاط البرية المصرّح بها".