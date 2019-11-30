"القرني" : ذكرى البيعة تتجدد فيها العزة والتنمية والرخاء والوفاء للوطن

عبّر المهندس إبراهيم بن صالح القرني رئيس بلدية الحازمي ببيشة نيابة عنه وعن منسوبي البلدية بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

وتابع قائلاً: تتجدد هذا اليوم ذكرى تولي سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله”، حيث يتجدد الولاء والمحبة لملك الحزم والحسم، وهي مناسبة تجسد أصدق معاني الوفاء من شعب المملكة لقائد هذا البلد المعطاء.

وأضاف "القرني": جميعًا نعرف ما قام ويقوم به سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من جهود لخدمة المواطنين في الداخل والخارج وتوجيهاته المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لهم.

واختتم "القرني": نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يديم الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظهم من كل مكروه.