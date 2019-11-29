طلقة "ساكتون" تخترق قلب شاب في صبيا وتُرديه قتيلاً.. وضبط الجاني

قُتل شاب سعودي، أمس، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق"، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية وبدأت التحقيقات معه على الفور وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

الجهات الأمنية صبيا النيابة العامة

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29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441 12:34 AM

طلقة "ساكتون" تخترق قلب شاب في صبيا وتُرديه قتيلاً.. وضبط الجاني

رمزية

رمزية

محمد المواسي

جازان

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قُتل شاب سعودي، أمس، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق"، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية وبدأت التحقيقات معه على الفور وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

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الجهات الأمنية صبيا النيابة العامة

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