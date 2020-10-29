"مدير صحة عسير" يوجّه بتشغيل ٣٨ عيادة أسنان مناوبة بالمنطقة

عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.

وأكد "العسيري" أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والذي يؤكد تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان، وبمتابعة ودعم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبيّنت "صحة عسير" أن تلك العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة؛ حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.

وشملت تلك العيادات مستشفيات: (خميس مشيط للولادة والأطفال، وأبها للولادة والأطفال، والمجاردة، القحمة، والبرك، وأحد رفيدة، وبللسمر، وبللحمر، والفرشة، ورجال ألمع، وتنومة)، والمراكز الصحية: (وسط أبها، والسودة، والمسقي، ومربة السفلى، وتندحة الزلال، والصناعية، وأم سرار، والرونة، والواديين، ومخطط الأمير عبدالرحمن، ووادي بن هشبل، وخيبر الجنوب، وسراة عبيدة، ووادي الفيض، وظهران الجنوب، وثلوث المنظر، وبارق، وثربان، والحبيل، وقنا، ووسط محايل، وطريب، والعرين، والنماص، وحلباء)، بالإضافة إلى عيادتين بمركز صحي المنسك بأبها.