وفد فيتنامي يبحث تعزيز التعاون التجاري بـ"غرفة الرياض"

تناول كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة

بحث وفد تجاري فيتنامي متخصص في مجالات المنتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، خلال لقائه برجال الأعمال صباح اليوم الأحد بـ"غرفة الرياض"، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام؛ وذلك بحضور سفير فيتنام لدى الرياض دزانج فيت فا.

وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونج كيم، أن زيارة الوفد الذي يضم (15) من كبرى الشركات؛ تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن؛ مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام، بلغ حتى أغسطس من العام الحالي 1.1 بليون دولار، وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر في اقتصاد البلدين؛ مشيدًا في هذا الجانب بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي في ظل (رؤية 2030)؛ داعيًا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في فيتنام.

وتم على هامش اللقاء عقدُ اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.