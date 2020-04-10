وزير الطاقة يتوقع انضمام أمريكا وكندا والبرازيل إلى اتفاق "أوبك+"

قال: الأمر يتوقف على انضمام المكسيك

توقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تنضم دول مثل: الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إلى جهود "أوبك"؛ لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "إن اتفاق (أوبك+) يتوقف على انضمام المكسيك.

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل؛ إن المكسيك عطّلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يومياً الذي تمّ التوصل إليه خلال اجتماع عُقد أمس الخميس.

وقال "الفاضل"؛ في منشور على "تويتر"، الجمعة، "أجرت الكويت محادثات ماراثونية، في الأيام الماضية وخلال الاجتماع؛ لتوفير حالة من التوافق بين الدول الأعضاء؛ أملاً في إعادة التوازن إلى أسواق النفط".