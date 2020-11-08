"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل الشهر القادم

عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية في الفترة 16 - 7 ربيع الآخرة القادم، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)،



وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب "تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص ميكانيكا سيارات"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية "تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق"، وقسم تقنية السياحة والفندقة "تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة."