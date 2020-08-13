"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 13 اغسطس 2020، تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 260393 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1482حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 294519 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 34حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى3303حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 30823 والحالات الحرجة 1805 حالة .