في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات

لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار أبوظبي الدولي، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

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06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 03:26 PM

لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار أبوظبي الدولي، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

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