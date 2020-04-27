في الصفوف الأمامية لمواجهة "كورونا".. قصة ثنائي انتصرا بالحبّ على المرض

يرقدان بغرفة واحدة بمستشفى برادفورد الملكي ببوركشاير البريطانية

يروي الطبيب جون رايت في مستشفى برادفورد الملكي في منطقة بوركشاير البريطانية، قصة ثنائي انتصر بالحبّ على المرض.

ويقول "رايت": في يوم 25 أبريل 2020 حملت سيارة الإسعاف زوجين في الستينات من العمر إلى المستشفى، بفارق ساعات قليلة بينهما. كانت حالة كليهما حرجة، وكان مستوى الأوكسيجين لديهما منخفضاً جداً."

ويضيف: "كان الزوج مايكل دايفيد بليسينغتون (68 عاماً) قد شُخّص بسرطان الرئة قبل مدّة قصيرة، بينما تعاني زوجته ماري إليزابيث، وهي أصغر منه بعام واحد، من الربو."

اضطر الطاقم الطبّي لأداء مهمّة صعبة؛ أن يسأل "مايكل" إن كان يرغب بإنعاشه في حال أصيب بصدمة مفاجئة، يقول: "في البداية، فكرت أن أقول لهم بألا ينعشوني، إن كان الوضع بذلك السوء، ثمّ تحدّثت إلى ماري، فغيرت لي رأيي".

تقول "ماري": "قلت له إنّه لن يتركني بهذه السرعة".

أدخل "مايكل" إلى الجناح 29 و"ماري" إلى الجناح 23، أزعج ذلك ابنهما البكر "غريغ"، فبدأ يتصل بالمستشفى بشكل متكرّر، طالباً جمع والديه في غرفة واحدة، كان يعرف أنّهما سيقلقان كثيراً على بعضهما.

يقول: "لم ينفصلا عن بعضهما منذ كانا في سنّ الثالثة عشرة، كانا رفيقين على مقاعد الدراسة في مدرسة رودزواي، وبدآ يتواعدان. حين أصابت طابة بايسبول بريطانية رأس والدتي قفز والدي من شباك المدرسة ليصل إليها".

ويتابع الابن: "هما مستعدان للقيام بأيّ شيء لأجل بعضهما، ويلازمان بعضهما طيلة الوقت. في العطلات، يمارس والدي الصيد، وتجلس أمي بجانبه وتقرأ، جسم أبي مليء بالوشم، وهو شخصيّة فريدة، لكنّ علاقتهما مميّزة".

استجاب المستشفى لطلب "غريغ"، ونُقل الزوجان إلى الغرفة ذاتها.

يقول الابن: "أدخلا إلى المستشفى السبت (11 أبريل)، وتمكنّا الخميس من إدخال هاتف لوالدي. وحين اتصلنا به، كان أول ما قاله لنا: "إنّها معي".

ويضيف: "أعتقد أنّها كانت محطّة مفصليّة لأبي، كان مريضاً للغاية، وأعتقد أنّه سيموت، كان لونه مخطوفاً، ويواجه صعوبة بالتنفّس، وحالته تتدهور، حين نقلوه مع أمي إلى الغرفة ذاتها، تغيّر الوضع، لقد شعرنا بذلك".

في المستشفى، صرنا أفضل بسبب الاحتفال بالناجين. كلّ مريض يغادر الجناح المخصص لكورونا هو انتصار. لكنّ هذا الفرح لا يمكنه التعويض عن مأساة الوفيات التي تتفاقم بأرقام لم نشهد لها مثيلاً من قبل.

في سبتمبر المقبل، يحتفل "مايكل" و"ماري" بمرور 48 عاماً على زواجهما. "الأطباء يعتنون بنا جيداً، لكنّنا نريد العودة إلى البيت معاً. هذا ما ننتظره الآن"، طبقاً لـ"بي بي سي".