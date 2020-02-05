"القحطاني": تقدُّم طلاب جامعة جازان في اختبارات "المهن الطبية" شيء يدعو للفخر

دعم القيادة له أبلغ الأثر في مواصلة تحقيق المنجزات ببناء الإنسان وتنمية المكان

أعرب مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن سعادته وافتخاره بما أنجزه وحققه خريجو الجامعة من نتائج متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبيّن أن هذا الشيء يدعو للفخر.

ورفع "القحطاني" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة تحقيق خريجي الجامعة لمراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مضيفًا أنّ لدعمهم الكبير وغير المحدود للجامعة ورعايتهم الدائمة لأبنائهم وبناتهم الطلبة، أبلغ الأثر في مواصلة الجامعة لتحقيق المنجزات في بناء الإنسان وتنمية المكان.

وقال "لقد أكدت مرارًا أن تميز الجامعة نابع من تميز طلبتها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، فطلبة الجامعة شغوفون بالعلم والتعلم، وباكتساب المهارات، وعرفوا بالتنافس والجدية في الدراسة الجامعية، وإن تحقيقهم لهذه النتائج المشرفة خير دليل على ذلك، ويشرفني بهذه المناسبة أن أهدي هذا النجاح للكليات، وللخريجين ولأسرهم الذين هم شركاء للجامعة في كل إنجاز".

كما أشاد مدير الجامعة باهتمام سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومتابعتهم الدائمة للجامعة ورعايتهم لبرامجها وخططها التطويرية. معربًا عن شكره وامتنانه البالغين لمعالي وزير التعليم لحرصه وتوجيهاته الدائمة التي تصب في مصلحة طلبة الجامعة ومنسوبيها.

وأشار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني إلى أن من عوامل التميز الطلبة ذاتهم، إلى جانب أن الكليات تمتلك أفضل وأقوى البرامج والخطط الدراسية، إلى جانب تميز أعضاء هيئة التدريس والدعم الإداري والمالي الذي تحظى به كل كليات الجامعة.

وعلى الرغم من تميز نتائج الجامعة في العام الماضي فقد شهدت نتائج الجامعة للعام الحالي ارتفاعًا في عدد المتقدمين للاختبار وارتفاع نسبة النجاح مقارنة باختبارات العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة النجاح في كلية التمريض مقارنة بالفترة الماضية من 90 ٪ إلى 91 ٪ كما ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات ليبلغ 681 متقدمًا كثاني جامعة، على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين.

كلية طب الأسنان

المتقدمون للاختبار 296 خريجًا وخريجة

حققوا المركز: الرابع على 24 جامعة وكلية.

كلية الطب

المتقدمون للاختبار 383 خريجًا وخريجة

حققوا المركز: الرابع على 31 جامعة وكلية.

كلية التمريض

المتقدمون للاختبار 681 خريجًا وخريجة

حققوا المركز: الثالث عشر على 43 جامعة وكلية.