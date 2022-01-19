دون تدخُّل بشري.. شاهد "روبوت" بسعة ٦٨ لترًا للماء لتطهير المسجد الحرام

دشَّنته "رئاسة الحرمين" ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"

دشَّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "روبوت" تطهير المسجد الحرام، ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟ إذ عملت إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير روبوتات ذكية لتطهير مساحات أوسع، وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة أربع ساعات، بسعة تتجاوز ٦٨ لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

ويؤدي الروبوت عمليات غسل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة أربع ساعات دون أي تدخُّل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي 300 كلجم مع خزان بسعة 68.14 لتر للماء النظيف، و68.14 لتر للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة 51CM ، وعرض مساحة يبلغ 68CM ، ويغطي 2045.26 متر مربع لكل ساعة عمل، وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بثماني كاميرات، تعمل كحساسات، قُسّمت وفق الترتيب الآتي:

-حساسات ليدر بزاوية 190 تمتد لـ 25 مترًا، وحساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت. كما تتميز الماكينة بهدوئها، وعدم إصدار أصوات يمكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.