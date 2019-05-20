الجبير يستعرض تطورات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة

ناقش بالرياض القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سايمون كولينز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.