الجبير يستعرض تطورات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة

ناقش بالرياض القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سايمون كولينز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

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20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 04:55 PM

ناقش بالرياض القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الجبير يستعرض تطورات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سايمون كولينز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

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