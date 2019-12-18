"بن دبيس" إلى رتبة عقيد بالأدلّة الجنائية

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام، اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ سعد بن محمد بن دبيس، رتبته الجديدة "عقيد أخصائي"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وثمن "بن دبيس" الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله التوفيق له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام

0

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:31 PM

"بن دبيس" إلى رتبة عقيد بالأدلّة الجنائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 823

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام، اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ سعد بن محمد بن دبيس، رتبته الجديدة "عقيد أخصائي"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وثمن "بن دبيس" الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله التوفيق له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019