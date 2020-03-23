شهادة مؤلمة لطبيب إيطالي: لم يعد مسموحاً توصيل جهاز تنفس صناعي لأي مريض تجاوز 60 عاماً

قال: إن عدد الأجهزة منخفض للغاية مقارنة بالأعداد الهائلة للمصابين

قال طبيب إيطالي يعمل في مستشفى بمدينة بارما، بؤرة فيروس "كورونا" في شمالي إيطاليا، إنه لم يعد مسموحاً للأطباء بإسعاف المصابين بالوباء ممن تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً بأجهزة تنفس، مشيراً إلى أن عدد أجهزة التنفس الصناعي منخفض للغاية مقارنة بالأعداد الهائلة للمصابين.

ونقل تلفزيون "N12" عن الطبيب "غال بيليغ"، قوله: "إن الوضع لا يتحسن، إنه يزداد سوءاً"، مبيناً أنه كان عمل في قسم العظام الذي تم تخصيصه لمعالجة المصابين بالفيروس، حيث كانوا يحاولون مساعدة مرضى "كورونا" المصابين بمرض عضال، مضيفاً: "نسعى للتخفيف عنهم في لحظاتهم الأخيرة، كما نسمح لهم بالتحدث إلى عائلاتهم وتوديعهم، خاصة أنهم ابتعدوا عنهم لفترة طويلة بسبب العزل الصحي".

وكشف الطبيب "بيليغ" عن أنه بسبب عدم وجود أجهزة تنفس وإنعاش قلبي ورئوي، يضطر الأطباء أحياناً إلى اتخاذ قرارات مأساوية حول أي من المرضى سيحصل على علاج قد ينقذ حياته، وأيهم لن يحصل!

وأوضح أن التعليمات التي تم اتخاذها توصي بعدم توصيل أي مريض تجاوز عمره 60 عاماً بجهاز تنفس صناعي، وإعطاء الأولوية للشباب في صراع البقاء.

يُذكر أنه، وعلى الرغم من حظر إيطاليا الاتصال المباشر بين الأشخاص، فقد ارتفع عدد القتلى أمس الأحد، مسجلاً 651 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء إيطاليا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5476 شخصاً.