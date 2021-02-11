يُروج بادعاءات مضللة.. "الغذاء والدواء" تضبط كميات من العسل المغشوش بالرياض

مع لجنة الضبط الأمني داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين

ضبط مراقبو هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع لجنة الضبط الأمني المشكلة من عدة جهات حكومية، كميات من العسل الذي يتم ترويجه بادعاءات مضللة.

وجاء ضبط هذه الكمية داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين.