يُروج بادعاءات مضللة.. "الغذاء والدواء" تضبط كميات من العسل المغشوش بالرياض

مع لجنة الضبط الأمني داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين

ضبط مراقبو هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع لجنة الضبط الأمني المشكلة من عدة جهات حكومية، كميات من العسل الذي يتم ترويجه بادعاءات مضللة.

وجاء ضبط هذه الكمية داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين.

هيئة الغذاء والدواء

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 03:26 PM

مع لجنة الضبط الأمني داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين

يُروج بادعاءات مضللة.. "الغذاء والدواء" تضبط كميات من العسل المغشوش بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبط مراقبو هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع لجنة الضبط الأمني المشكلة من عدة جهات حكومية، كميات من العسل الذي يتم ترويجه بادعاءات مضللة.

وجاء ضبط هذه الكمية داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين.

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هيئة الغذاء والدواء

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