أمانة الرياض تختبر ٣٠٠ مادة غذائية خلال ٧ أيام

بمعدل مادتين كل ساعة بإشراف مختصين بالرقابة

قالت أمانة الرياض إنها قامت باختبار 300 مادة غذائية خلال 7 أيام، وبإشراف مختصين.

وأوضحت عبر حسابها في تويتر: #أمانة_منطقة_الرياض تختبر ٣٠٠ مادة غذائية خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة؛ وذلك في مختبراتها المركزية المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصين في مجال الرقابة على الأغذية.