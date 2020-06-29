أمانة الرياض تختبر ٣٠٠ مادة غذائية خلال ٧ أيام

قالت أمانة الرياض إنها قامت باختبار 300 مادة غذائية خلال 7 أيام، وبإشراف مختصين.
وأوضحت عبر حسابها في تويتر: #أمانة_منطقة_الرياض تختبر ٣٠٠ مادة غذائية خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة؛ وذلك في مختبراتها المركزية المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصين في مجال الرقابة على الأغذية.أمانة الرياض الرياض
بمعدل مادتين كل ساعة بإشراف مختصين بالرقابة
قالت أمانة الرياض إنها قامت باختبار 300 مادة غذائية خلال 7 أيام، وبإشراف مختصين.
وأوضحت عبر حسابها في تويتر: #أمانة_منطقة_الرياض تختبر ٣٠٠ مادة غذائية خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة؛ وذلك في مختبراتها المركزية المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصين في مجال الرقابة على الأغذية.