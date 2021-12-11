قمة نارية بين الجزائر والمغرب.. والأردن يصطدم بالفراعنة في ربع نهائي كأس العرب

الجماهير تنتظر بشغف ديربي المغاربة.. والمنتخب الأردني يسعى لتحقيق مفاجأة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية عامة، والمغربية خاصة، صوب "ملعب الثمامة" الذي يستضيف اللقاء المرتقب بين منتخبَي المغرب والجزائر اليوم السبت في ختام مباريات ربع النهائي ببطولة كأس العرب.



وتفصيلاً، تنتظر الجماهير الجزائرية والمغربية بشغف كبير متابعة المواجهة النارية التي ستجمع اليوم السبت بين منتخبَي بلدَيهما، اللذين يشكلان قطبَي المنطقة المغاربية في اللعبة بالنظر لنتائج كل منتخب، وذلك في ربع النهائي بكأس العرب المقامة بقطر. ويقابل باليوم نفسه منتخب الأردن في مواجهة صعبة نظيره المصري، ويتطلع برفقة مدربه العراقي عدنان حمد إلى تحقيق المفاجأة أمام الفراعنة.



وبدأ المغرب بقوة منافسات كأس العرب بفوزه برباعيتَين نظيفتَين على كل من فلسطين والأردن، فيما تخطى السعودية بهدف نظيف؛ ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.



من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (7)، وفارق الأهداف (7)؛ إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-صفر على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.



ويعول المدرب المغربي الحسين عموتة في تشكيلته الرديفة على نقاط قوة عدة، أبرزها عبد الإله الحفيظي، الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، وسيكون في مواجهة قوية مع قائد المنتخب الجزائري ياسين براهيمي.



في المقابل، يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس العرب عندما يواجه نظيره المصري السبت على ملعب الجنوب.



وتأهل منتخب الأردن للدور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على السعودية 1-صفر وفلسطين 5-1، خلف المغرب، بينما تأهل المنتخب المصري متصدرًا المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر برصيد 7 نقاط من فوزين على السودان 5-صفر ولبنان 1-صفر، وتعادل مع الجزائر 1-1.



ولن تكون المواجهة سهلة على منتخب الأردن الذي يفتقر لعدد من اللاعبين، إما بسبب الإصابة، أو بسبب فيروس كورونا.



ويغيب عن صفوف الأردن، الذي يقوده المدرب العراقي عدنان حمد، الثلاثي محمد الدميري وأحمد سريره وبهاء فيصل بسبب الإصابة، ومهند خيرالله المصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى يزن العرب الذي يعاني إصابة طفيفة قد تمنعه من المشاركة أمام المنتخب المصري الذي يفتقد هو الآخر الثلاثي أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق بسبب الإصابة.



بينما تشكِّل عودة محمد مجدي "أفشة" خبرًا سارًّا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى جانب خبرة الحارس محمد الشناوي واللاعبين محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح، عمرو السولية، حسين فيصل، مروان حمدي ومحمد شريف.