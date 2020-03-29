إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة بعد غد الثلاثاء

تشمل مكافآت الطلاب والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية

تودع إدارة تعليم القنفذة، بعد غد الثلاثاء، أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب ١٤٤١هـ.



وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والنائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين.



وشدّد على حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية، على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.