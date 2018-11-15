"الدفاع المدني" يعلن عن حاجته لإشغال ثمان وظائف نسائية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمةالحكومية على البريد الإلكتروني ((HRJOBS@998.gov.sa اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/3/1440هـ ولمدة خمسة أيام
الوظائف المعلن عنها :-
|
الوظيفة
|
المرتبة
|
الرمز التصنيفي
|
المؤهل العلمي المطلوب
|
المقر
|
العدد
|
مدير إدارة
|
العاشرة
|
3000510
|
ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة
|
الرياض
|
1
|
أخصائي أمن وسلامة
|
العاشرة
|
5090610
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
1
|
باحث أمن وسلامة
|
السابعة
|
5090607
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
1
|
مطور برامج
|
السابعة
|
5100907
|
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
|
الرياض
|
1
|
محلل نظم
|
السابعة
|
5100107
|
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
|
الرياض
|
1
|
باحث أمن وسلامة
|
السادسة
|
5090606
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
3
شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها :-
1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية .
2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية .
3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
5- أن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.
6- أن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيد جدًا لآخر سنة .
7- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمةالحكومية على البريد الإلكتروني ((HRJOBS@998.gov.sa اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/3/1440هـ ولمدة خمسة أيام
الوظائف المعلن عنها :-
|
الوظيفة
|
المرتبة
|
الرمز التصنيفي
|
المؤهل العلمي المطلوب
|
المقر
|
العدد
|
مدير إدارة
|
العاشرة
|
3000510
|
ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة
|
الرياض
|
1
|
أخصائي أمن وسلامة
|
العاشرة
|
5090610
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
1
|
باحث أمن وسلامة
|
السابعة
|
5090607
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
1
|
مطور برامج
|
السابعة
|
5100907
|
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
|
الرياض
|
1
|
محلل نظم
|
السابعة
|
5100107
|
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
|
الرياض
|
1
|
باحث أمن وسلامة
|
السادسة
|
5090606
|
الدرجة الجامعية المناسبة
|
الرياض
|
3
شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها :-
1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية .
2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية .
3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
5- أن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.
6- أن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيد جدًا لآخر سنة .
7- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.