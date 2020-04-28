إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالة

أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.

فيروس كورونا الجديد

1

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 12:02 PM

ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالة

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,218

أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020