إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالة

أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.