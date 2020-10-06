انعقاد الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة

بحث ترتيبات عقد ورشة عمل للإدارات في الأمانة العامة المعنية بالمسارات

ترأس الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، الاجتماع الثالث لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية، بحضور أعضاء فريق العمل.

وناقش المجتمعون الجدول المعد لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، كذلك ترتيبات عقد ورشة عمل للإدارات في الأمانة العامة المعنية بمسارات السوق الخليجية المشتركة.

جاء ذلك ضمن خطة فريق عمل استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة للوقوف على المطلوب إنجازه خلال المرحلة القادمة.