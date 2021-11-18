3 سعوديين وقطري وأردني أبطال أولى "جولات الرياض" لقفز الحواجز

‪بشارات بطل الشوط الكبير

نال الفارس الأردني إبراهيم بشارات جائزة المركز الأول والشوط الكبير (3 نجوم ـ ارتفاع 1.25 متر) في اليوم الأول من بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل اليوم "الخميس" في الجنادرية، بعد تقديمه أداءً رائعًا في الشوط الخامس والأخير، برفقة جواده "أستوس دو".



وقطع بشارات السابق في زمن 27.04 ثانية، فيما حل الفارس بدر الفرد ثانيًا بزمن 30.09 ثانية، وعبد الله الشربتلي ثالثًا بزمن 30.18 ثانية.



وفي الشوط الرابع لفئة (3 نجوم - ارتفاع 1.30 متر) توج الفارس القطري سالمين السويدي بجائزة المركز الأول، برفقة جواده "قولدر ايمباير" بحيث قطع الجولة بزمن 26.95 ثانية، فيما حل الفارس فيصل أباالخيل ثانيًا بزمن 27.02 ثانية، وفيما حقق المركز الثالث الفارس مشاري الحربي بزمن 27.03 ثانية.



وفي أول أشواط اليوم الأول من "جولات الرياض" لفئة (نجمة واحدة- ارتفاع 1.15 متر)، توج الفارس عبد الله الغامدي في سباق المستوى الصغير بعد أن قطع الجولة بزمن 29.41 ثانية برفقة جواده "كويدينا"، وحل الفارس عبد الرحمن البلادي ثانيًا بزمن 30.17 ثانية، ونال على المركز الثالث الفارس مشاري الحربي بزمن 30.89 ثانية.



وفي الشوط الثاني توج الفارس بدر الحارثي بسباق لفئة الشباب "المتوسطة" بارتفاع (حاجز 1.35 متر) برفقة جوادة" كوزموبوليتان"، بعد أن قطع الجولة بزمن 73.10 ثانية، وفيما خطفت المركز الثاني الفارسة الأميرة العنود آل سعود بزمن 84.86 ثانية، وثالثًا الفارس فيصل باكسري بـ 79.54 ثانية.



توج الفارس ناصر البقمي بجائزة الشوط الثالث (ارتفاع 1.25 متر) لفئة النجمة الواحدة "المستوى المتوسط" برفقة جواده " فلايرس"، بعد أن قطع الجولة بزمن 28.01 ثانية، وحل ثانيًا الفارس عبد الله الشربتلي بزمن 28.08 ثانية، وحقق المركز الثالث الفارس محمد آل هادي بزمن 29.71 ثانية.



وتستمر غدًا "الجمعة" بطولة اليوم الثاني، حيث تُقام خمسة أشواط، وتباع تذاكر الجولة عبر الرابط الإلكتروني:

https://e-ticket.app/o/169