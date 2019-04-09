السياحة تدرب منسوبيها على مهارة "التعامل مع الزائر"

نفَذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في الإدارة العامة للاتصالات التسويقية، برنامجا تدريبيا متخصصا لموظفي مركز الاتصال السياحي بالهيئة، لغرض تطوير مهاراتهم في التعامل مع السائحين.

وتضمن البرنامج التدريبي لموظفي مركز الاتصال السياحي في الهيئة، والذي جاء تحت عنوان "مهارات التعامل مع السائح"، العديد من المهارات والسلوكيات التي يجب توافرها لدى المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر.

وشمل البرنامج، التعرف على أنماط السياحة ومهارات التعامل مع كل نمط على حدة، إلى جانب فنون التعامل مع السائح والصفات المطلوبة في مقدم الخدمة.

وسلط البرنامج الضوء على أنماط السواح ومهارات التعامل معهم، والقواعد العشرة لكسب رضا السائح والصور الذهنية للتعامل الإيجابي مع السائح، إضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبها في التعامل مع السائحين على وجه العموم.