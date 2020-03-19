المركز الوطني للوقاية من الأمراض ينجح في كشف التسلسل الجيني لـ"كورونا"

القويزاني أكد أن التحليل أمر مهم لفهم تطور الفيروس ومعرفة انتشاره

نجح مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا الجديد ( SARS-CoV-2 ) من حالات إيجابية لمرض كوفيد-19.

وذكر المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني إن التحليل الجيني لفيروس كورونا الجديد ( hCoV-19 ) أمر مهم لفهم تطور فيروس كورونا الجديد ومعرفة انتشاره.

وأضاف: "يعد فيروس كورونا الجديد من الفيروسات الناشئة، لذلك من المهم تحديد مصدر دخوله إلى المملكة ومسار انتشاره وتحوره ورصد التطور العالمي للفيروس".

تساعد دراسة ومعرفة التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد والمعلومات المرتبطة بهذا المجال على اكتشاف أنماط انتقال الفيروس ومقارنته بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت في العام 2012م وكذلك يساعد في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد.