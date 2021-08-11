"التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021

بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل

أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.