شاهد.. "فيصل بن سلمان" يطمئن على أبنائه من أيتام جمعية تكافل باتصال مرئي

بحث توافر السلع والخدمات وآليات استفادة الطلاب من عملية التعليم عن بُعد

اطمأن أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان، على أبنائه الأيتام من جمعية تكافل الخيرية.

وفي اتصال هاتفي تأكّد الأمير فيصل بن سلمان، من توافر كل احتياجات الأيتام وسُبل الاستفادة من التعليم عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، إضافة إلى الاحتياجات المادية والسلع والخدمات كافة.

وأوضح أمير المدينة المنوّرة، أن تجربة التعليم عن بُعد ناجحة وفعالة، خاصة أن وزارة التعليم وفرت الإمكانات كافة في وقت قياسي بشكل مبهر، والجميع يشيد بهذا العمل بوزارة التعليم والوزير شخصياً.

ولفت إلى أن دور الجمعية هو الإشراف على منسوبيها، والتأكّد من أنهم ملتزمون من الناحيتين التربوية والتعليمية.

واستمع خلال الاتصال المرئي إلى بعض البرامج المقدمة من الجمعية، كما تحدث مع أبنائه من منسوبي الجمعية واطمأن على أحوالهم، ونصحهم بضرورة الالتزام بالدراسة ومواعيدها.