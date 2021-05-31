هطولات متوسطة إلى غزيرة بالطائف وميسان و"المدني" يتفاعل

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

2

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 01:34 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

هطولات متوسطة إلى غزيرة بالطائف وميسان و"المدني" يتفاعل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

0 1,165

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021