أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة

أكد ضرورة إيجاد الحلول لمنع تكراره.. ومحاسبة المقصرين

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين.

‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى.