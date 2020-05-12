أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا

جملة الإصابات 42925 حالة

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .