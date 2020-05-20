السودان.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 2728 حالة

سجلت 137 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة

سجلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الــ24ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة؛ مبينة أن الحالات الجديدة سجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.