"الجبير" يستقبل السفير الروسي ويستعرض دعم العلاقات

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 06:08 PM

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستقبل السفير الروسي ويستعرض دعم العلاقات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

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