وزير العدل القطري الأسبق: حظروا سفري.. فمنعهم "كورونا" من الخروج من قصور الدوحة!

لم تطبِّق الحكومة حكمًا قضائيًّا بعدم جواز منعه

منعوه من السفر، وقاطعوه؛ فجاءتهم المقاطعة العربية، وعندما أصدر القضاء حكمًا بعدم جواز منعه، ورفضت الحكومة القطرية تنفيذه، سلَّط الله عليهم فيروسًا لا يُرى بالعين المجردة، منعهم من الخروج من بروجهم المشيدة في الدوحة.. هكذا غرد وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي كاشفًا عن المفارقة.

وكتب "النعيمي" الذي عُرف بمواقفه المعارضة للنظام القطري عبر حسابه على "فيس بوك": "أسرد للتاريخ، عندما تم منعي من السفر قبل أربع سنوات بدأت المقاطعة الخليجية ومصر. وصلتني رسالة بعد أربع سنوات بإعلان رابع بمنع من السفر، والله سلط عليهم ما يطلعون من الديرة مثلي بسبب الكورونا. أنا أتعجب".

وكانت قطر قد منعت وزير العدل الأسبق نجيب النعيمي من السفر قبل 4 سنوات تقريبًا دون إبلاغه بأسباب المنع، وجُدِّد المنع مؤخرًا بالرغم من صدور حكم قضائي بعدم جواز منعه من السفر، إلا أن الحكومة القطرية رفضت تنفيذه.

وكتب المعارض القطري على حسابه في "فيس بوك" قبل فترة منتقدًا منعه دون وجه حق: "‏مضى على منعي من السفر أكثر من 3 سنوات بدون سبب قانوني، وصدر حكم من الاستئناف بإلغاء منع السفر، ولم تطبِّق الحكومة حكمًا صادرًا منها".

مضيفًا في أسى: "ماذا أفعل؟ ليس خوفًا من الحكومة التي هي خائفة مني، هم خالفوا القانون، ومن حقي أن أخالف القانون لأطبق العدل".

وعُرف "النعيمي" بمعارضة النظام القطري، ومواقفه المناهضة لإيواء الإمارة الصغيرة عناصر هاربة من جماعة الإخوان، وتحويل الدوحة إلى ملاذ آمن للفارين من حكومات بلادهم؛ ما جعله هدفًا لبطش واستبداد الحكومة القطرية.

وصرح "النعيمي" مؤخرًا إلى مجلة "إيكونوميست" تعليقًا على إقرار الدوحة قانونًا بمنع الانتقاد، قائلاً: "نحن خائفون. سوف يأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك، ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت".