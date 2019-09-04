عن مدارس الطفولة المبكرة.. "المشوح": هذه إيجابيات تعليم البنين على يد معلمات

"المالك": "آل الشيخ" طلب عدم الخوض.. الملحم: فيديو "الطفل بسلاحه" مؤشر خطير

يؤكد كتاب ومحللون أن إطلاق مدارس الطفولة المبكرة خطوة رائدة لتحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030، حيث يرصد البعض إيجابيات إسناد تعليم البنين في المراحل المبكرة إلى معلمات متخصصات، بينما يركز آخرون على أن يحمل مواصفات المعلم التربوي، سواء كان المدرس معلماً أو معلمة، وفيما يكشف كاتب عن موضوع طلب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عدم الخوض فيه "الآن"، تحذر كاتبة من مهاجمة مدارس الطفولة المبكرة من قبل أن تبدأ، مستشهدة بـ"فيديو الطفل وهو يهدد بسلاحه" ومؤكدة أنه مؤشر خطير، حسب الكاتبة.

مدارس الطفولة المبكرة تواكب رؤية 2030

في مقالها "مدارس الطفولة المبكرة" بصحيفة "عكاظ"، ترى الكاتبة الصحفية هيلة المشوح أن إطلاق مدارس الطفولة المبكرة يواكب رؤية 2030، وتقول: "في قرار شجاع وخطوة رائدة تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030 أطلقت وزارة التعليم مشروعاً تعليمياً طال انتظاره، وذلك بإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين حتى الصف الثالث الابتدائي لمعلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال وتحت إدارات نسائية 100% في مدارس الطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات من المرحلة الابتدائية، مع ترك الخيار مفتوحاً للراغبين بمواصلة تعليم أبنائهم أو التسجيل المستجد في مدارس البنين، هذا وقد بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية هذا الأسبوع 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل وهذا رقم كبير كمرحلة أولية في تطبيق القرار وستتبعه بإذن الله مراحل أخرى حتى تتم تغطية كافة المدارس".

إسناد تعليم البنين إلى معلمات متخصصات

وعن إسناد تعليم البنين إلى معلمات، تقول "المشوح": "حقيقة أن موضوع الدمج كان هاجساً شخصياً بالنسبة لي منذ سنوات طويلة وقد كتبت مقالات بهذا الشأن وغردت في تويتر بتوسع عن إيجابيات إسناد تعليم البنين في مراحلهم الدراسية الأولية إلى معلمات متخصصات بحيث ينتقل الطفل من مرحلة الروضة إلى الابتدائية بسلاسة ودون أي فجوة قد تشكل عائقاً نفسياً وشعوراً بعدم الأمان فضلاً عن صعوبة الانتقال من بيئة أقرب للبيئة الأسرية ألا وهي مرحلة رياض الأطفال إلى بيئة مختلفة تماماً وهذا ليس انتقاصاً من الكفاءات التدريسية وقدرات المعلمين، ولكن الأمر يتعلق بالبيئة الموائمة لحاجات الطفل أولاً، وبقدرة النساء على احتواء الطفل بدور لا يقل عن دور الأم ثانياً، وأنا هنا أتحدث من واقع تجربة ناجحة مع ابني في إحدى مدارس الرياض التي طبقت الدمج منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بنجاح باهر كان له أثر إيجابي بالغ، فعلى المستوى الشخصي كانت تجربة رائعة استشعرت خلالها الأمان النفسي الذي حظي به ابني والاطمئنان الذي حظيت به أنا فكنت أرافقه لمدرسته وأحضر مناسباته ومجالس الأمهات وأشارك في الأنشطة وأتواصل مع معلماته باستمرار، فكانت تجربة رائدة يجب أن يحصل عليها كل طفل".

الرد على المعترضين

وتنهي "المشوح" بالرد على بعض المعترضين على مدارس الطفولة المبكرة، وتقول: "أخيراً يجدر بي طرح بعض الإيجابيات والتطمينات لبعض المعترضين، ففضلاً عن إيجابيات القرار في توفير فرص العمل لخريجات رياض الأطفال فإنه ليس إلزامياً بل اختيارياً مع التأكيد أن من يعترض عليه اليوم سوف تتغير قناعاته غداً حين يلمس إيجابيات تطبيقه على من حوله من بناء الشخصية للطفل وتهذيب سلوكه وزيادة ثقته بنفسه، والتطمين الآخر هو أن هذا التوجه يراعي تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات".

لن يضيرنا معلمون أو معلمات

وفي مقالها "التعليم في مدارس الطفولة المبكرة" بصحيفة "المدينة"، لا ترى الكاتبة الصحفية فاتن محمد حسين مشكلة في أن يقوم بالتدريس معلمات أو معلمون، طالما أن قرار إطلاق مدارس الطفولة المبكرة يصحح خطأ استراتيجياً تعليمياً قديماً، وتقول: "المشكلة الأساسية في خطأ استراتيجي تعليمي قديم يقوم على تدريس الأبناء في المرحلة الابتدائية على أيدي معلمين ومعلمات من خريجي المعاهد الثانوية، والكليات المتوسطة وحتى بمستويات علمية (مقبول)، بينما في الدول المتقدمة يدرِّس الأطفال خريجو ماجستير ودكتوراه في التربية وبأعلى المستويات (A)، لأن المرحلة تتطلب التعامل التربوي وفق النظريات التربوية السلوكية في التعزيز والتعلّم. ولو طبَّقنا هذه السياسة التعليمية، فلن يضيرنا إذا علم أبناءنا وبناتنا (ذكر) أم (أنثى)؛ لأن مواصفات المعلم التربوي هي كل ما نحتاجه في هذه المرحلة العمرية. كما أن حاجة الطفل الذكر للأنموذج والقدوة مهم جداً، خاصة إذا كان الطالب يتيم الأب".

جولة بإحدى مدارس الطفولة المبكرة

وفي مقاله "مدارس الطفولة المبكرة خطوة في الطريق الطويل" بصحيفة "الجزيرة"، يصف الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك مشاهده خلال جولة بإحدى هذه المدارس التي تم تدشينها، ويقول: "في جولتنا بإحدى هذه المدارس التي تم تدشينها وجدنا فيها ما هو أبلغ من الكلام، وأصدق وأدق من كل الصور التي تم تداولها عنها، مبانٍ فيها كل متطلبات هذا النوع من المدارس، توازي وتماثل ما هو موجود في دول العالم المتقدم تعليميّاً، وأثاث على أعلى مستوى من حيث الجودة واختيار الألوان وعناصر الترفيه التي سيجدها الطفل الصغير وهو يتلقى تعليمه المبكر. يساعده على ذلك أنه سيكون في رعاية وعناية معلمة، تقوم بدور الأم في تربيته وتعليمه وبناء شخصيته".

ويضيف "المالك": "لقد روعي في المباني خصوصية هؤلاء الأطفال، من حيث دورات المياه، ونوع النشاطات، وسلامة الحركة داخل مباني المدارس، واختيار الألوان المريحة لمن هم في عمرهم، وتوفير كل الأدوات والكتب التي تلبي اهتماماتهم، وجعل المدرسة كما لو أنها بيئة سياحية تعليمية جاذبة وفائقة الجودة، ضمن التوجّه الذي رسمته رؤية المملكة 2030 في نقل التعليم إلى مستويات متقدمة؛ وهو ما جعل الوزارة تجتهد خلال الشهور الماضية في عمل متواصل لإحداث ثورة في تجديد الأنظمة، والتغيير في المناهج والقيادات العليا للوصول إلى تحقيق أهداف الرؤية، بالتعلم والتعليم معاً".

وزير التعليم طلب منا عدم الخوض بهذا الموضوع

وفي نهاية مقاله عن هذه المدارس، يكشف الكاتب عن موضوع طلب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عدم الخوض فيه، يقول "المالك": "هناك الكثير مما يمكن أن نقوله عن هذه الخطوة المتقدمة الجديرة بالثناء.. لكن ما هو غير المعلن -وهو مهم جداً- ما تحدث به الوزير وطلب منّا عدم الخوض فيه أو الحديث عنه إلى حين استكماله.. فهناك ما يبشر بخطوات تعليمية مهمة، لوضع اليد على كل جزئيات الحسم التعليمي، ومعالجة القصور التعليمي الذي عانى منه طويلاً.. والذي يعرف الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، يعرف فيه إخلاصه ووطنيته وصدقه وصراحته.. كما أنه ابن التعليم، ويعرف من أين يتم إصلاح التعليم، وأين هي الوسائل المتاحة لإنقاذه.. وهو الآن لا يتحدث إلا عن التعليم العام، ويكرس فيه كل خطواته الإصلاحية كونه الأساس.. لكن التعليم الجامعي له وقته، وله علاجه، وفي الطريق تتجه البوصلة لإيصال مبضع الجراح إليه".

هاجموا المدارس قبل أن تبدأ

وفي مقالها "شيطنة الطفولة" بصحيفة "الرياض"، تحذر الكاتبة الصحفية بينة الملحم من بعض الناس الذين يهاجمون مدارس الطفولة المبكرة ويحاولون تشويهها، حتى قبل أن تبدأ، تقول الكاتبة: "فضلاً عن الإنكار ومحاولات التشويه الممارسة من قبل البعض وتحريكها من قبل الخلايا النائمة أو توجيه بعض الأدوات من بعيد وتحريض الناس ضد المشروع من خلال تصيد بعض المواقف الطبيعي وقوعها في أي مجتمع دراسي بين أحد الطلاب والطالبات أو حتى في أي تجمع طفولي عائلي على أنه مؤشر ودلالة على فشل المشروع أو إفساده لأخلاق الأطفال الصغار والمجتمع وشيطنته لا بهدف ضربه فحسب بل يتجاوز ذلك فالمشروع هو مجرد وسيلة لغاية في هدف المشيطِن أكبر من ذلك بكثير!".

فيديو الطفل وهو يهدد بسلاحه.. مؤشر خطير

وتعلق "الملحم" قائلةً: "إن معركة التعليم اليوم التي يواجهها ضد من يحاول بعث الفكر المتشدد من جديد داخل مؤسساته وكيان الوزارة ضمن أجندة مشروع يعدّ امتداداً لكل معارك الوطن الفكرية حينما أعلن سمو ولي العهد بالقضاء على هذا المشروع والقضاء على التطرف وهي معركة تفتح باب أزمة الهوية الوطنية من جديد خاصة من قبل أولئك الذين يعملون على شيطنة مؤسسات إعلامنا الحكومية وشبه الرسمية وتعيد لنا نفس السيناريو المتبع من قبلهم بشيطنة المؤسسات الأمنية ورجال الأمن وتبرير استهداف تنظيمات إرهابية كالقاعدة بالأمس وداعش اليوم لأمن هذا الوطن في ظل التحالفات مع أنظمة واستخبارات دول معادية ومشهد الفيديو المتداول الذي ظهر فيه طفل صغير وهو يهدد بسلاحه فيما لو أشرفت معلمة على تدريسه يحمل من المؤشرات الخطيرة!".