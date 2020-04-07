الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

"المدني" دعا إلى الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.