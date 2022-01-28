المملكة تبعث 50 ألف نسخة من المصحف الشريف إلى تايلند

لتوزيعها على عددٍ من المراكز الإسلامية المعتمدة

وصلت إلى مملكة تايلند 50 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باللغة التايلندية، وجزء منها بلغة برايل "لذوي الإعاقة البصرية"، انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، بالمسلمين في جميع العالم.

وقال القائم بأعمال السفارة هناك الوزير المفوّض عصام بن صالح الجطيلي: من هنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمولاي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على هذه المكرمة لمسلمي تايلند.

وأضاف: بدأت السفارة -فور وصولها- بتوزيعها على عددٍ من المراكز الإسلامية المعتمدة لدى الحكومة التايلندية والتابعة إدارياً لمركز شيخ الإسلام "المفتي العام" والمجلس الإسلامي المركزي.