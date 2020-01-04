"تعليم الرياض" يطلق 3 مهرجانات للطفل والرياضة والمنجزات الوطنية

للتعريف بأندية الحي الترفيهية التعليمية.. أولها غدًا .. برامج ترفيهية منوعة

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هذا الأسبوع، ثلاثة مهرجانات تهدف للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، بدعم من إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم.



وأوضح مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة، أن أول المهرجانات سينطلق يوم غدًا الأحد 9 جمادى الأولى، وهو مهرجان الطفل، ويتضمن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا، مشيرًا إلى أن المهرجان سيكون لمدة يوم واحد من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء.



وأضاف أبو عباة أنه سينطلق يوم الثلاثاء القادم 11 جمادى الأولى مهرجان السنع والمواجيب؛ وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي، في غرناطة مول، ويوم الخميس الموافق 13 جمادى الأولى سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية، وسيقام في العثيم مول.



من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض، والبالغ عددها 122 ناديًا للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة، والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرًا وعملًا.



وأضافت الدريهم أنه سيتم تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية، وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية، وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي، وما يفعل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية، وما يشمله من حرف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.