"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 02:20 AM

بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م

"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

97 64,091

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.

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