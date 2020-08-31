محمد نور: "جستنية" أساء لي.. وهذا سبب صمتي.. والاتحاد يحتاج إلينا أكثر من السابق

الناقد الإعلامي التزم الصمت ولم يعلق حتى الآن

وجّه نجم الاتحاد (السابق) محمد نور نقدًا لاذعًا إلى الإعلامي عدنان جستنية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي snap chat.

وأعرب نور عن انزعاجه من أطروحات جستنية عبر القنوات الفضائية، التي اعتبرها نور تجريحًا في شخصه، وقدحًا في الكيان الاتحادي بشكل عام.

وقال نور: "كان ينبغي على عدنان جستنية الالتفاف حول النادي، خاصة أن الفريق يمرّ بأزمات خانقة، أعظمها صراع الفريق على مراكز الهبوط، وليس أمام الفريق سوى كسب ثلاث نقاط من مباراتَين متبقيتَين للنجاة من الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى".

وتطرق نور في نقده الموجَّه لـ "جستنية" إلى أنه تحمل إساءات الأخير وتجريحه الدائم له شخصيًّا، معتبرًا صمته سابقًا احترامًا لسن "جستنية"، على حد قوله.

من جانبه، التزم عدنان جستنية الصمت، ولم يُدلِ بأي تصريح أو رد حتى الآن، أو يعلق على حديث "نور".