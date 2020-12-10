تسمية 1130 شارعًا في 8 أحياء بالطائف

ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروعٍ لتسمية شوارع جديدة بأحياء الطائف، ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم، والذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة.

كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.

وشمل البرنامج تسمية أكثر من 1130 شارعًا بأحياء (القيم والقراحين والصيانة وأم الرصف ونخب والنسيم وعكرمة والأخباب).

واعتمدت أمانة الطائف على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسمية الشوارع.

كما عملت الأمانة على تسمية شوارع بأسماء شهداء الدين ثم الوطن؛ تقديرًا لتضحياتهم دفاعًا عن الوطن.

وأوضحت الأمانة أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيًا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة، ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني؛ مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، كما قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها.

وبينت أن البرنامج تضمن تركيب أكثر من 200 لوحة إرشادية بالشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء؛ تسهيلاً على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.