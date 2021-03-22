بالفيديو.. "التحالف" يدمِّر ورشًا لتجميع الصواريخ وتفخيخ المسيَّرات الحوثية بصنعاء

قال إن عملية الاستهداف تهدف لتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين

نشر تحالف دعم الشرعية باليمن مقطع فيديو قبل قليل، يُظهر تدميره ورش تجميع الصواريخ الباليستية، وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بالحوثي بصنعاء.

وتفصيلاً، قال "التحالف" إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك، وحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وأشار إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.