370 حالة جديدة.. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 20.853

25 منهم لم يكونوا يعانون من أي أمراض

أفادت هيئة الصحة الوطنية، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، في مستشفيات إنجلترا زادت 370 وفاة لتصل إلى 20.853 شخصاً.

وذكرت الهيئة أن 25 من الوفيات الجديدة لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

وتنشر حصيلة الوفيات في سائر أنحاء المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.