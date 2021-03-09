كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 117.11 مليون

وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى مليونين و724162

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 117.11 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و724162.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.