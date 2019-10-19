"جيم شو" لـ"سبق": "هواوي" ستطرح في الشرق الأوسط "المات 30" و"البرو مات 30" الشهر القادم

أكد أن العقوبات الأمريكية تركت آثارًا سلبية على منتجاتها

أكد نائب رئيس أجهزة المستهلكين بشركة "هواوي"، "جيم شو"؛ أن الشركة ستطرح هاتفَي هواوي Mate 30 وMate 30 Pro في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل.



موضحًا أن أسباب تأخر الشركة في طرحهما يعود لوجود عقبات تقنية تواجه بعض منتجات هواوي من قبل غوغل الأمريكية.



وقال لـ"سبق": "رغم ذلك نحن زودنا الأسواق العالمية بأكثر من 185 مليون هاتف جديد بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها 26٪؜".



وأضاف أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية على "هواوي" التي أثرت بشكل سلبي على الشركة خارجياً؛ فإنها استطاعت هذا العام تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 10 ٪؜.



وأضاف: لدينا أكبر خط إنتاج في العالم؛ حيث تصل سرعة الإنتاج للهاتف الواحد إلى 28 ثانية فقط.



وقال: "نعم، العقوبات الأمريكية تركت آثارًا سلبية على أعمالنا، وخاصة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تنخفض أعمال هواوي للهواتف الذكية بعض الشيء في المستقبل، لكن في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد لها تأثيرات كبيرة؛ حيث نقوم بالمحافظة على أعمالها، واستقرارها".



وأضاف أن هواوي تحرص على تحقيق التنوع والإبداع في منتجاتها؛ مما مكّنها من تلبية متطلبات المستهلكين في كل أنحاء العالم من حيث التقنية المتطورة، وسهولة الاستخدام والابتكار؛ حيث تعتمد على الإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.



كاشفًا عن قيام الشركة بالاستثمار بأموال طائلة في مجالات البحث والتطوير لمنتجاتها المختلفة من أجهزة ذكية وغيرها.



وأوضح أن "هواوي" تمكنت من خلال إنتاج منتجات جديدة غير الهواتف الذكية مثل الساعات، والنظارات، والسماعات الموسيقية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية؛ من زيادة أرباحها ومبيعاتها ومستهلكيها حول العالم رغم العقوبات الأمريكية على الشركة.



وعن تطبيقات الجيل الخامس بيّن شو أن التقدم والمكانة الرائدة لشركة "هواوي" في هذا المجال؛ يعودان إلى التقنية التي تتمتع بها في مجال الرقاقات الإلكترونية؛ حيث استطاعت الشركة إنتاج أحدث هاتف ذكي مزود برقاقة (اس او سي) للجيل الخامس يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، معتبرًا أن "هذا الإنجاز جعل الشركة تسبق منافسيها من الشركات العالمية بنحو ثماني سنوات في هذا الشأن".