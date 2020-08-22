خلال "نهائي الأبطال".. القناع إجباري في عاصمة النور و"الشانزليزيه" للمشاة فقط

وزير داخلية فرنسا: نشر قوات من الشرطة بالقرب من استاد باريس سان جيرمان

أفاد مسؤولون فرنسيون، اليوم السبت، أن شارع الشانزليزيه الشهير في باريس سيتحول إلى منطقة مشاة فقط، يوم الأحد، وسيكون وضع الأقنعة إجباريًا عندما يلتقي "باريس سان جيرمان" بطل فرنسا مع نظيره الألماني "بايرن ميونيخ"، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتجمع عدة آلاف في الشارع الشهير ،الثلاثاء الماضي، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على "رازن بال شبورت لايبزيغ" الألماني والوصول لنهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية للمرة الأولى.

ووفق "رويترز": لم يلتزم كثيرون بوضع الأقنعة للوقاية من العدوى، كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة.

وبخصوص ترتيبات الاستعداد للحدث في باريس قال وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين: سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه وبالقرب من استاد باريس سان جيرمان مساء الأحد، أثناء إقامة المباراة النهائية.

وأكد أن الشرطة ستقوم بتوزيع الأقنعة على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، قائلًا: إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو في العاصمة مساء يوم الأحد أيضًا.

وقال الوزير: أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرًا عن الفرح وليس مصدرًا للمتاعب لسكان باريس.

وطالب بعض لاعبي النادي الفرنسي الجمهور بالتصرف بحذر.

وقال تياغو سيلفا مدافع "سان جيرمان" في فيديو بثه النادي عبر تويتر: هذه لحظة نادرة ومهمة وأتمنى منكم أيضًا احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضي اعتقلت السلطات 37 شخصًا للإخلال بالنظام.